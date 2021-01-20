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Фигурное катание

Призовой фонд командного турнира по фигурному катанию в Москве составит 10 млн рублей

Соревнования пройдут 5-7 февраля

ТАСС, 20 января. Призовой фонд командного турнира по фигурному катанию составит 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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В турнире примут участие две команды, составы которых будут определены при помощи жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. На турнире выступят спортсмены, занявшие места с первого по шестое на последнем чемпионате России, чемпионы Европы и мира.

Командный турнир пройдет со зрителями с 5 по 7 февраля в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

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Фигурное катание
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