Призовой фонд командного турнира по фигурному катанию в Москве составит 10 млн рублей

ТАСС, 20 января. Призовой фонд командного турнира по фигурному катанию составит 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристки Косторная и Трусова примут участие в командном турнире в Москве

В турнире примут участие две команды, составы которых будут определены при помощи жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. На турнире выступят спортсмены, занявшие места с первого по шестое на последнем чемпионате России, чемпионы Европы и мира.

Командный турнир пройдет со зрителями с 5 по 7 февраля в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".