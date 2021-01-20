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Фигурное катание

Тарасова назвала прекрасной идеей проведение командного турнира по фигурному катанию

Соревнования пройдут 5-7 февраля
Татьяна Тарасова Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Проведение командного турнира "Кубок Первого канала по фигурному катанию" в Москве позволит российским спортсменам прокатать все свои программы, почувствовать поддержку друг друга. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены при помощи жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева.

"Я считаю, что это прекрасное мероприятие, очень поддерживаю эту идею, просто прекрасная придумка. Сейчас, когда отменили чемпионат Европы, очень важно почти в эти же сроки сделать наш командный турнир, - сказала Тарасова. - Ребята будут участвовать и чувствовать плечо друг друга, прокатают все свои программы, и не просто так, а именно в команде, принесут очки для общего результата. Это все очень интересно и волнительно, будем ждать начала соревнований".

"Командный турнир все равно состоит из одиночных выступлений, поэтому от спортивной формы и катания каждого зависит не только своя оценка, но и твой вклад в командный зачет. Это, конечно, придает большее волнение, на мой взгляд, чем обычное соревнование", - добавила собеседница агентства.

Командный турнир пройдет 5-7 февраля со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).

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Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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