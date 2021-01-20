{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Боброва: командный турнир по фигурному катанию пойдет на пользу участникам ОИ-2022

По мнению олимпийской чемпионки, для спортсменов предстоящие соревнования эмоционально будут схожи с турниром на Играх

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" в Москве пойдет на пользу тем, кто в 2022 году будет выступать на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи Екатерина Боброва.

Командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" пройдет с 5 по 7 февраля. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки.

На эту тему
Коган: состав участников командного турнира в Москве сформирован по спортивному принципу

"Во вселенной фигурного катания мы живем в своем мире, знаем друг друга, общаемся - с кем-то ближе, с кем-то не так хорошо, но это от многих факторов зависит, - сказала Боброва. - У каждого разные вкусы, кому-то легче общаться, кому-то нет, но мы - большая сплоченная команда сборной России. Это будет интересно, как жребий распределит команды".

"Я знаю, что из тех, кто заявлен на турнир, кто-то общается лучше, кто-то хуже. И будет интересно, создаст ли этот жребий круг друзей или круг людей, у которых не очень получится взаимодействие, но это уже более личностный момент, - отметила Боброва. - Мне в любом случае кажется, что здесь в первую очередь важны спортивные качества. Так или иначе команды на сто процентов будут поддерживать друг друга".

На эту тему
Тарасова считает правильным решение назначить Загитову и Медведеву капитанами команд

Как считает фигуристка, для спортсменов предстоящие соревнования эмоционально будут схожи с турниром на Олимпиаде. "Уверена, что ребята будут испытывать похожие чувства, что и мы тогда на Олимпиаде - это незнание, что впереди, непонимание, как это будет, но самое важное - командный дух, - сказала Боброва. - Каждый спортсмен будет выкладываться по полной, чтобы не подвести свою команду. Это все то, что мы испытывали на Олимпиаде".

"Конечно, будет колоссальная разница в волнении относительно того, что мы испытывали на Играх. Сейчас по эмоциям турнир, скорее всего, больше ближе к командному чемпионату мира, который традиционно проходит в Японии в конце сезона. Это больше соревновательно-показательные выступления. Но каждый спортсмен испытывает на таких стартах волнение и ответственность. И я желаю всем получить удовольствие от этого турнира", - добавила Боброва.

Олимпийские козыри

Боброва подчеркнула важность проведения внутрироссийского командного старта на регулярной основе: "Но будет так или нет, мы узнаем только по прошествии этого старта. Когда был пробный командный чемпионат мира в Японии, он всем понравился - и спортсменам, и зрителям. Потом командный турнир внесли в программу Олимпийских игр".

"Сейчас Россия пробует свой командный турнир, причем на моей памяти, если не ошибаюсь, это первые соревнования в рамках одной страны, - отметила олимпийская чемпионка. - Мне кажется, это всем очень понравится, и, возможно, эти соревнования могут проводиться либо в конце сезона, либо в середине февраля, поскольку у спортсменов топ-уровня, которые соревнуются на чемпионатах Европы и мира, большой перерыв между этими стартами. А формат, когда за основу берется основная сборная плюс два запасных - это отличный опыт, чтобы поддержать форму, чтобы посоревноваться между собой, чтобы выявить, кто лучше, кто достойнейший".

На эту тему
Тарасова назвала прекрасной идеей проведение командного турнира по фигурному катанию

На вопрос, сможет ли опыт командного турнира через год помочь российским спортсменам в олимпийском командном турнире в Пекине, Боброва ответила: "Если они будут похожи на олимпийский командный турнир, то да - спортсмены будут понимать, что их ждет, каково это. Многие из них не выступали на командном чемпионате мира [в Японии], который дает этот опыт. Мне кажется, это важный турнир, он дает потрясающий опыт соревнования в команде и может пойти в плюс тем людям, кто из этих команд будет выступать на Играх".

"Для спортсменов будет не лишним еще раз посоревноваться - сезон и так непростой, и они во многом лишены соревновательного опыта. Я уверена, что это будет потрясающий турнир. Тем более что он пройдет на арене "Мегаспорт", которая очень любима спортсменами, удобна для зрителей. Конечно же, это будет невероятное зрелище - его будет транслировать Первый канал, в эфире мы услышим наших любимых комментаторов и очень-очень скоро сможем увидеть всех наших лучших спортсменов", - заключила Боброва.

Теги
Фигурное катание
Мировой футбол
Российский бизнесмен Зингаревич вошел в совет директоров ФК "Ботев"
В ближайшее время он станет владельцем болгарского клуба
Читать полностью