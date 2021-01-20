Боброва: командный турнир по фигурному катанию пойдет на пользу участникам ОИ-2022

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" в Москве пойдет на пользу тем, кто в 2022 году будет выступать на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи Екатерина Боброва. Командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" пройдет с 5 по 7 февраля. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки.

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"Во вселенной фигурного катания мы живем в своем мире, знаем друг друга, общаемся - с кем-то ближе, с кем-то не так хорошо, но это от многих факторов зависит, - сказала Боброва. - У каждого разные вкусы, кому-то легче общаться, кому-то нет, но мы - большая сплоченная команда сборной России. Это будет интересно, как жребий распределит команды". "Я знаю, что из тех, кто заявлен на турнир, кто-то общается лучше, кто-то хуже. И будет интересно, создаст ли этот жребий круг друзей или круг людей, у которых не очень получится взаимодействие, но это уже более личностный момент, - отметила Боброва. - Мне в любом случае кажется, что здесь в первую очередь важны спортивные качества. Так или иначе команды на сто процентов будут поддерживать друг друга".

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Как считает фигуристка, для спортсменов предстоящие соревнования эмоционально будут схожи с турниром на Олимпиаде. "Уверена, что ребята будут испытывать похожие чувства, что и мы тогда на Олимпиаде - это незнание, что впереди, непонимание, как это будет, но самое важное - командный дух, - сказала Боброва. - Каждый спортсмен будет выкладываться по полной, чтобы не подвести свою команду. Это все то, что мы испытывали на Олимпиаде". "Конечно, будет колоссальная разница в волнении относительно того, что мы испытывали на Играх. Сейчас по эмоциям турнир, скорее всего, больше ближе к командному чемпионату мира, который традиционно проходит в Японии в конце сезона. Это больше соревновательно-показательные выступления. Но каждый спортсмен испытывает на таких стартах волнение и ответственность. И я желаю всем получить удовольствие от этого турнира", - добавила Боброва. Олимпийские козыри Боброва подчеркнула важность проведения внутрироссийского командного старта на регулярной основе: "Но будет так или нет, мы узнаем только по прошествии этого старта. Когда был пробный командный чемпионат мира в Японии, он всем понравился - и спортсменам, и зрителям. Потом командный турнир внесли в программу Олимпийских игр". "Сейчас Россия пробует свой командный турнир, причем на моей памяти, если не ошибаюсь, это первые соревнования в рамках одной страны, - отметила олимпийская чемпионка. - Мне кажется, это всем очень понравится, и, возможно, эти соревнования могут проводиться либо в конце сезона, либо в середине февраля, поскольку у спортсменов топ-уровня, которые соревнуются на чемпионатах Европы и мира, большой перерыв между этими стартами. А формат, когда за основу берется основная сборная плюс два запасных - это отличный опыт, чтобы поддержать форму, чтобы посоревноваться между собой, чтобы выявить, кто лучше, кто достойнейший".

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