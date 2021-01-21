Кокорин заявил, что у него осталось недопонимание с руководством "Спартака"

ТАСС, 21 января. Нападающий Александр Кокорин отметил, что у него осталось недопонимание с руководством московского футбольного клуба "Спартак". Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Ранее Кокорин заявил, что покидает московскую команду и отправляется на медосмотр для перехода в итальянскую "Фиорентину".

"Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова", - сказал Кокорин.

Кокорину 29 лет, он выступал за "Спартак" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе "Зенита" Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

"Фиорентина" после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.