Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Италии

В составе российской команды выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Спортсмены проиграли победителям 50,8 секунды, пробежав по итогам восьми огневых рубежей один штрафной круг и использовав семь дополнительных патронов. Первое место заняла сборная Франции, показавшая на дистанции 4х7,5 км результат 1 час 14 минут 25,8 секунды и использовавшая девять дополнительных патронов. Вторыми финишировали представители Норвегии (отставание 0,8 секунды; 1 круг + 9 патронов).

ТАСС, 23 января. Мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

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С учетом прошлого сезона мужская сборная России семь гонок подряд занимала четвертое место в эстафете. В предыдущий раз российская команда финишировала в призовой тройке на чемпионате мира 2019 года в шведском Эстерсунде, тогда российские биатлонисты также стали третьими.

В зачете мужских эстафетных гонок сборная России поднялась на четвертое место, в ее активе 177 очков. Лидирует команда Норвегии (222), второй идет сборная Франции (192), третьей - команда Германии (179). В Кубке наций россияне также поднялись на четвертое место (4 560), первыми идут норвежцы (5 526), вторыми - французы (4 953), третьими - немцы (4 748). Место в пятерке Кубка наций по итогам сезона дает право в следующем сезоне выставлять на одну гонку Кубка мира максимальное число участников - шесть.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье, в этот день пройдут женская эстафета и мужская гонка с общего старта.