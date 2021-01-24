Президент Союза ММА России: поражение от Порье откинуло Макгрегора на два года назад

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Поражение от американца Дастина Порье отбросило ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора на два года назад. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 257, который прошел в воскресенье в Абу-Даби.

"Я предполагал, что так и будет, - сказал Габдуллин. - Выйти после такого перерыва и против такого оппонента - это риск, нужно было более планомерно построить возвращение. А он вышел и попал на Порье".

"И если Порье проиграл Хабибу всухую, то это не значит, что он плохой оппонент для Конора. Сегодняшний бой откинул Макгрегора минимум на два года назад", - добавил собеседник агентства.