Слепцова: российские биатлонистки были сильны психологически и показали хорошую скорость

Для россиянок победа в эстафете на этапах Кубка мира стала первой с января 2019 года. В составе команды в воскресенье выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Состав женской сборной России по биатлону, который одержал победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, является оптимальным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в эстафете Светлана Слепцова.

"Хочется поздравить наших девочек, это долгожданная победа, даже долгожданный подиум. Поздравляю всю команду, Виктора Майгурова. Девушки сегодня хорошо сработали психологически, были промахи, но они закрывали их дополнительными патронами, что иногда бывает трудно. Тем более в Антхольце, где большая высота", - сказала олимпийская чемпионка.

"Скорости сегодня были хорошие и у Жени Павловой, и у Ульяны Кайшевой, Таня Акимова хорошо все сделала. Все очень достойно отработали, заслужили эту победу, надеюсь, что на чемпионате мира они продолжат так же, - добавила Слепцова. - Чемпионат мира только через три недели, неизвестно, кто как себя будет чувствовать к тому моменту, это все-таки большой срок. Но на данный момент это наш оптимальный состав, надеюсь, что таким составом они и выиграют чемпионат мира".

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.