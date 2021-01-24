Драчев не считает успехи российских биатлонистов в Антхольце признаком выхода из кризиса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Успешное выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Антхольце не означает, что команда преодолела кризис и будет регулярно бороться за высокие места в том числе на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Российская сборная на этапе Кубка мира в Антхольце завоевала три награды. В воскресенье женская команда победила в эстафете, днем ранее бронзу в этой дисциплине завоевали мужчины. В пятницу победу в индивидуальной гонке одержал Александр Логинов. До нового года у российской команды не было ни одного призового места, серию из 43 безмедальных гонок команда прервала в январе в Оберхофе (Германия).

"Этот результат не стоит считать показательным, поскольку после этапа Кубка мира в Антхольце традиционно наступает перерыв и все команды уходят на подготовку к чемпионату мира. Практически никто из лидеров в новогодний период не готовился к этим этапам в горах, в то время как наши сейчас удачно выступают на фоне второй волны после сбора в Сочи. Это и объясняет неплохие ходовые качества и уверенную стрельбу наших биатлонистов", - сказал Драчев.

"Но говорить о том, что мы делаем большие шаги и всех обгоним, неправильно. Приятно, что мы уже можем конкурировать и бороться, однако на чемпионате мира наши основные соперники будут находиться в другом состоянии, поэтому я бы сейчас шашками не махал и не говорил о том, что мы стали полноценными лидерами. Если смотреть на предыдущие годы, то мы всегда в Антхольце выступали достаточно уверенно, но на чемпионате мира расклад будет уже другой", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Драчев считает, что основные надежды российской команды на чемпионате мира связаны с эстафетами.