Аминов заявил, что расстроен решением лишить Минск ЧМ-2021 по современному пятиборью

Пресс-служба UIPM сообщила 22 января о том, чемпионат мира по современному пятиборью, который был запланирован в Минске с 7 по 13 июня, состоится в те же даты в другом месте. Исполком Международного союза современного пятиборья также принял решение об обязательном проведении этого турнира в столице Белоруссии позднее в "более подходящее время".

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов расстроен решением Международного союза современного пятиборья (UIPM) лишить Минск права проведения в 2021 году чемпионата мира по современному пятиборью. Об этом Аминов сообщил ТАСС.

"Я очень расстроился, так как мы были против этого решения. Голосования как такого не было, но руководство приняло решение, потому что существовала вероятность, что часть стран могла пропустить этот турнир, который носит статус квалификационного к Олимпийским играм в Токио. Также было учтено отрицательное решение МИД Германии по этому вопросу. Хотя ранее исполком отметил, что Белоруссия полностью готова к проведению этого турнира", - сказал Аминов, который занимает пост вице-президента международной федерации.

"Стоит также отметить, что чемпионат мира по современному пятиборью в Белоруссии не отменен, этот турнир перенесен на более поздний период. В ином случае белорусская сторона имела полное право на получение компенсации. Я буду настаивать, чтобы дата проведения чемпионата мира в Минске была как можно скорее зафиксирована и этот турнир в итоге прошел", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею.