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Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин считает недопустимым политизировать ситуацию с лыжником Большуновым

В воскресенье после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти россиянин намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ситуацию вокруг российского лыжника Александра Большунова нельзя политизировать. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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24 января первую российскую сборную России в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова дисквалифицировали и лишили бронзы за неспортивное поведение по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

"Считаю недопустимым излишне политизировать эту ситуацию, как некоторые СМИ, которые начали говорить о демонстрации культуры в России", - заявил Матыцин.

В понедельник полиция финского региона Хяме сообщила, что получила заявление на действия Большунова и изучит его на предмет открытия предварительного расследования в течение максимум двух недель.

Теги
РоссияБольшунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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