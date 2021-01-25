Матыцин считает недопустимым политизировать ситуацию с лыжником Большуновым

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ситуацию вокруг российского лыжника Александра Большунова нельзя политизировать. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

24 января первую российскую сборную России в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова дисквалифицировали и лишили бронзы за неспортивное поведение по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

"Считаю недопустимым излишне политизировать эту ситуацию, как некоторые СМИ, которые начали говорить о демонстрации культуры в России", - заявил Матыцин.

В понедельник полиция финского региона Хяме сообщила, что получила заявление на действия Большунова и изучит его на предмет открытия предварительного расследования в течение максимум двух недель.