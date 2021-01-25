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Тренер Нурмагомедова считает, что Макгрегор еще далек от завершения карьеры

Хавьер Мендес отметил, что Дастин Порье выбрал очень удачную тактику в бою с ирландцем

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор далек от завершения карьеры, несмотря на поражение от Дастина Порье. Об этом ТАСС заявил тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

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"Отличная стратегия боя от Дастина, особенно удары ногами, - сказал Мендес. - Стойка Конора не подходит для поединка с соперником, который активно использует лоу-кики. Я думаю, что Конор все еще может привлечь большое внимание, проведя третий бой с Нейтом Диасом. Так что он далек от завершения, если хочет продолжать эту борьбу".

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