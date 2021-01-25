Тренер Нурмагомедова считает, что Макгрегор еще далек от завершения карьеры

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор далек от завершения карьеры, несмотря на поражение от Дастина Порье. Об этом ТАСС заявил тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Реванша с Нурмагомедовым можно не ждать. Макгрегор нокаутом проиграл Порье на турнире UFC

Макгрегор проиграл Порье нокаутом во втором раунде в минувшие выходные на турнире UFC 257.

"Отличная стратегия боя от Дастина, особенно удары ногами, - сказал Мендес. - Стойка Конора не подходит для поединка с соперником, который активно использует лоу-кики. Я думаю, что Конор все еще может привлечь большое внимание, проведя третий бой с Нейтом Диасом. Так что он далек от завершения, если хочет продолжать эту борьбу".