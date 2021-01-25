Орлов: спортивный режиссер Серебренников оставил глубокий след в телевизионной культуре

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ленинградский и петербургский спортивный комментатор и журналист Эрнест Серебренников оставил глубокий след в телевизионной культуре, он был одним из лучших спортивных режиссеров в истории. Такое мнение ТАСС высказал телекомментатор Геннадий Орлов.

Серебренников умер в понедельник на 85-м году жизни.

"Я называл его человеком стопроцентной надежности, и в эфире, и в жизни. Он пришел на телевидение и радио в конце 50-х годов, а в 1973-м он был главный режиссер спортивной редакции, а я - главный редактор. И мы с ним вместе, рука об руку, показывали Олимпийские игры, часто нас приглашали в Москву, я комментировал, он режиссировал. Он был и комментатором, потрясающим, интеллигентным, настоящим ленинградским", - отметил Орлов.

"Это был профессионал высочайшего класса, за всю историю было два лучших спортивных режиссера - Ян Садеков и Эрнест Серебренников. Он был суперрежиссер спортивных трансляций, что только не показывал - хоккей, футбол, баскетбол, легкая атлетика, Игры доброй воли, и все с режиссурой высочайшего класса. Он был признан международным режиссерским сообществом, выигрывал всевозможные международные призы", - добавил он.

Серебренников родился 19 мая 1936 года в Ленинграде. Он принимал активное участие в организации спортивных трансляций самых крупных международных соревнований: Игр доброй воли 1994 года в Санкт-Петербурге, чемпионата мира по хоккею 2000 года, Игр ХХ Олимпиады 1980 года и других.

"Во время блокады его увезли на Большую землю, а сразу после окончания он вернулся и всю жизнь прожил в Ленинграде. Он оставил очень глубокий след в телевизионной культуре и истории Ленинграда, все его узнавали в городе. Светлая ему память", - заключил Орлов.