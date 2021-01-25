Хоккеист "Спартака" Медведев получил серьезную травму в матче с "Торпедо"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Павел Медведев получил серьезную травму в матче Континентальной хоккейной лиги с "Торпедо" и был госпитализирован. Об этом главный тренер красно-белых Олег Знарок рассказал журналистам.

"Спартак" победил "Торпедо" со счетом 3:2 в овертайме. Медведев провел на льду только первый период.

"Сейчас он в институте Склифосовского, нам дадут информацию, но травма у него очень серьезная", - сказал Знарок.

По словам тренера, в скором времени ожидается возвращение одного из лидеров команды Йори Лехтеря. "Мы надеемся, что он вернется к игре со СКА, но, скорее всего, он вернется к "Куньлуню", - подчеркнул он.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает девятое место, в его активе 52 очка в 49 встречах, столько же очков у идущего в зоне плей-офф подольского "Витязя". В следующем матче москвичи 28 января примут магнитогорский "Металлург".