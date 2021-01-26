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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" не выплатила футболистам зарплату за декабрь

Клуб планирует погасить задолженность в феврале

ТАСС, 26 января. Испанский футбольный клуб "Барселона" не выплатил в декабре зарплату игрокам. Об этом сообщает радио Cope.

По информации источника, игроки получают выплаты двумя траншами - в июне и декабре, но в этот раз игроки не получили необходимую сумму из-за дефицита ликвидности.

Ранее игроки "Барселоны" пошли на сокращение зарплаты из-за пандемии. Клуб планирует погасить задолженность в феврале.

В понедельник стало известно, что суммарно долги клуба достигли €1,173 млрд.

После 19 туров "Барселона" с 37 очками идет третьей в таблице чемпионата Испании и отстает от лидирующего "Атлетико" на 10 очков.

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