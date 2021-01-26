"Нефтехимик" попросил РФС проверить октябрьские тесты игроков "Торпедо" на коронавирус

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нефтехимик" из Нижнекамска обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой провести проверку в отношении возможных положительных тестов игроков московского "Торпедо" на коронавирус перед октябрьским матчем 16-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Регистрация кандидатов на пост главы ФНЛ завершена. На него претендуют Алаев и Шабанов

Матч между "Торпедо" и "Нефтехимиком" состоялся 17 октября 2020 года в Москве. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 4:0.

"Нефтехимик" попросил РФС проверить тесты игроков "Торпедо" на коронавирус перед состоявшимся 17 октября матчем, которые, возможно, были положительными. Обращение находится в РФС, оно будет рассмотрено", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций организации. При этом в союзе не стали уточнять, когда именно будет рассмотрено обращение клуба из Нижнекамска.

"Нефтехимик" после 26 туров занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков. "Торпедо" располагается на четвертой строчке, в активе автозаводцев 53 очка. Возобновление сезона в лиге запланировано на 27 февраля.