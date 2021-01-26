Черчесов назвал взвешенным и осознанным решение сделать прививку от коронавируса

Черчесов во вторник в центре спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России привился от новой коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V". Вместе с ним вакцинировался и врач сборной России Эдуард Безуглов. Как отмечалось в сообщении пресс-службы национальной команды, в дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку, когда вернутся в Россию.

"Сделать прививку от коронавирусной инфекции - вполне взвешенное и осознанное решение. Ведь уже в конце текущей недели мы вместе с другими членами тренерского штаба отправимся в Турцию, где проводят учебно-тренировочные сборы многие клубы. А в марте сборной предстоят отборочные матчи чемпионата мира - 2022 на Мальте, в Сочи и Словакии. Впереди также много рабочих встреч с игроками, тренерами, руководителями клубов", - сказал Черчесов.

Сборная России в марте начнет выступление в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Команда сыграет против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Первые официальные матчи российских клубов на внутренней арене состоятся 20-22 февраля, в эти дни пройдут игры 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 26 февраля, в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) игры запланированы на 27 февраля. Единственный представитель России в еврокубках "Краснодар" 18 и 25 февраля сыграет против хорватского "Динамо" из Загреба в 1/16 финала Лиги Европы.