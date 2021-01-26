Подчуфарова заявила о намерении вернуться в сборную России по биатлону

ТАСС, 26 января. Биатлонистка Ольга Подчуфарова намерена вернуться в сборную России после того, как у нее не получилось получить гражданство Словении. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

В октябре 2019 года Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении.

"Как известно, последние полтора года я провела в Словении в ожидании официального допуска к выступлению в составе новой страны, так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию, - написала 28-летняя Подчуфарова. - Никто из двух сторон не ждал такого исхода, но, не вдаваясь в подробности, внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а, значит, перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась. Вся эта история была для меня большим вызовом, я видела в этом эксперимент, свое развитие и дальнейший рост. Конечно, сложившиеся обстоятельства стали ударом под дых и для меня, и для словенской спортивной федерации, потому что изначальные перспективы были совсем иные".

"Да, я поставила на кон абсолютно все, и это самое "абсолютно все" с крахом провалилось, теперь я просто стараюсь фокусироваться на своих следующих шагах. Действительно, за это время я лишь убедилась в том, что, где бы я ни была, какие бы обстоятельства ни сопровождали меня, я хочу прогрессировать и становиться лучше в любимом деле и как спортсменка, и как человек, поэтому я буду продолжать спортивную карьеру в России. Очередной новый вызов оказался хорошо забытым старым, спасибо тем, кто, несмотря на мои "американские горки" в карьере, продолжает поддерживать меня, верит и прощает мне мою неугомонность. Однажды я уже потеряла веру в себя, потеряла себя как спортсменку и потеряла мотивацию в процессе долгого восстановления, но самое ценное для меня то, что я все-таки нашла в себе силы и эту самую мотивацию продолжить даже после годичного перерыва, поэтому я приложу все усилия, чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году", - добавила спортсменка.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В 2018 году спортсменка объявила о завершении карьеры, однако летом 2019 года вернулась в биатлон. Вскоре после этого стало известно о ее решении перейти в сборную Словении.