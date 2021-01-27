Легкоатлетка Лашманова стала самым тестируемым РУСАДА спортсменом по итогам 2020 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в спортивной ходьбе на 20 км Елена Лашманова стала самым тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом страны по итогам 2020 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, спортсменка из Мордовии с января по декабрь была 12 раз проверена на допинг.

Лашманова в 2013 году в Москве выиграла чемпионат мира на дистанции 20 км. С тех пор она не выступала на международных стартах из-за двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и последующего отсутствия допуска от международной федерации. Возобновила выступления в 2016 году. В сентябре 2020-го Лашманова стала чемпионкой России на дистанции 50 км, показав результат, превышающий мировой рекорд.

По 11 раз были протестированы РУСАДА двукратный серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике 2020 года в Челябинске в беге на средние дистанции Константин Плохотников и серебряный призер чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков.

Самым тестируемым РУСАДА спортсменом 2019 года была бегунья Александра Гуляева (12 раз). 11 раз тестировались на допинг бегуны Анастасия Шукшина, Владимир Никитин и Плохотников, по 10 - бегуны Сергей Дубровский и Екатерина Сторожева (Шаповалова), а также ходоки Дементий Чепарев и Лашманова.