Хоккейный клуб "Спартак" ведет переговоры о переезде в "Мегаспорт" на сезон-2021/22

ТАСС, 27 января. Хоккейный клуб "Спартак" находится в стадии переговоров о переезде на следующий сезон на арену "Мегаспорт". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Красно-белые, в том числе и команда, выступающая в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), проводят домашние матчи на "ЦСКА-Арене", куда после начала реконструкции спортивного комплекса ЦСКА переедут армейские команды "Красная Армия" и "Звезда", выступающие, соответственно, в МХЛ и Высшей хоккейной лиге.

"Спартак" и "Мегаспорт" ведут сейчас переговоры по переезду, такой вариант прорабатывается", - рассказал источник.

Столичная команда периодически проводила матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в "Мегаспорте" в разные периоды времени. В основном команда играла там на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра. В последний раз "Мегаспорт" принимал матчи КХЛ в сезоне-2018/19, когда там играло столичное "Динамо".

Реконструкция армейского спорткомплекса, которая включает снос Ледового спортивного комплекса ЦСКА имени Боброва, дворцов спорта единоборств и тенниса, плавательного бассейна и гимнастического зала и строительства на их месте новой ледовой арены, начнется с середины этого года.