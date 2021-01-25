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КХЛ

Знарок призвал не заострять внимание на появлении Жамнова на скамейке "Спартака"

Главный тренер отметил, что они с Алексеем Жамновым не в первый раз работают вместе
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Олег Знарок отметил, что не стоит заострять внимание на появлении генерального менеджера клуба Алексея Жамнова на скамейке в матче с "Торпедо". Об этом он рассказал журналистам.

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В понедельник "Спартак" победил "Торпедо" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Жамнов весь матч был на скамейке красно-белых. Команда прервала серию из трех поражений.

"Это наше решение, не первый раз работалось вместе, мы так работали на Кубке мира, Олимпийских играх, поэтому заострять внимание на этом ни к чему. Думаем и работаем в одном направлении, в одном русле", - сказал Знарок.

На вопрос ТАСС, появится ли Жамнов на скамейке в следующем матче, Знарок ответил: "Почему нет? Мы сейчас так решили, а что будет дальше, посмотрим. Это только нам помощь".

Жамнов в предыдущих сезонах неоднократно присоединялся к тренерскому штабу команды, кроме того, он исполнял обязанности главного тренера до прихода Знарка в апреле 2019 года. В следующем матче "Спартак" примет 28 января "Металлург".

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