Тарпищев назвал проблему договорных матчей глобальной для тенниса

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проблема договорных матчей в теннисе существует не только в России и является глобальной. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду стало известно о пожизненной дисквалификации российских теннисисток Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой. Они признаны виновными в участии в двух подставных матчах в парном разряде, Дмитриева также обвиняется в отказе сотрудничать со следствием.

"Международная теннисная организация борется с договорными матчами очень сурово, и такое наказание они получили за то, что отказались сотрудничать с теми, кто расследует такие матчи, - заявил Тарпищев. - Проблема эта существует глобально в теннисе, а не только у нас. Итальянцы, аргентинцы, много кто еще были дисквалифицированы, не мы первые и не мы последние. А жесткое наказание не за участие в договорных матчах, а за отказ сотрудничать".

26-летняя Дмитриева занимает 900-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, наивысшую позицию она занимала в 2017 году (644). 23-летняя Мердеева находится на 982-й позиции рейтинга.