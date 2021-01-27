Роднина считает, что российский биатлон сейчас расплачивается за свое допинговое прошлое

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Монохромный флаг российской биатлонной сборной с эмблемой Союза биатлонистов России (СБР) на чемпионате мира является расплатой за допинговое прошлое. Таким мнением с ТАСС поделилась трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина.

Ранее стало известно, что полное название Союз биатлонистов России на турнире использоваться не будет, только сокращенный вариант RBU (Russian Biathlon Union), в качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU), а вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться модифицированный монохромный логотип СБР (без надписей), IBU совместно с организационным комитетом турнира изготовит флаги за счет российской стороны. Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

"Теперь мы в таком положении, что все федерации на официальных чемпионатах мира будут выступать под флагами своих федераций, у кого какой - другой разговор. Что касается цветов флага, то у каждой федерации свои законы, у каждой свои правила и положения - это не один человек решает, а президиум федерации, и значит это - мнение большинства. Организаторы не имеют флагов стран-участниц, его должны привозить с собой сами команды", - сказала Роднина.

"CAS вынес решение, нам разрешили выступать, - отметила Роднина. - И давайте говорить честно - биатлон на протяжении десятилетий отличается своими проблемами. Мы должны это защищать? Почему мы не требовательны к себе?"

Роднина напомнила, что весь российский спорт несет ответственность за ошибки прошлого: "Возьмите калькулятор и посчитайте, сколько наш биатлон потерял медалей из-за допинга - хоть один из российских биатлонистов наказан по российскому законодательству за его употребление?"

"Почему такого нет в федерации фигурного катания? Но мы несем групповую поруку за тех, кто нарушал. Тогда какой смысл задавать вопросы по флагу?" - сказала Роднина.