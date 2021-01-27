В интересах болельщиков. УЕФА перенес вопрос о допуске зрителей на Евро-2020 на апрель

Города-организаторы хотят получить больше времени для формирования наиболее точной картины, чего ожидать в июне-июле в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе формат перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020. Такое решение было принято по итогам состоявшейся в среду встречи руководства УЕФА с представителями 12 европейских городов, в которых летом пройдут матчи турнира. Ранее высказывалось предположение о проведении турнира в одной стране или небольшой группе стран. Одним из возможных вариантов, который получил поддержку, была Англия, принимающая чемпионат одна либо вместе с Шотландией и Ирландией. Однако, оценив всю доступную информацию, УЕФА выразил уверенность, что турнир может быть проведен в соответствии с изначальным планом.

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На состоявшемся в среду совещании представители городов-организаторов, в число которых входит Санкт-Петербург, и руководство УЕФА обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением турнира. После завершения встречи президент европейской организации Александер Чеферин выразил оптимизм по поводу ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. По его мнению, по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится. Организаторы чемпионата Европы, беря в расчет пандемию коронавируса, перенесли на начало апреля решение о том, какое число болельщиков будет допускаться на игры. "Важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле. Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для маневров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы", - отметил Чеферин. Изначально планировалось, что окончательное решение по формату допуска зрителей на трибуны во время Евро-2020 будет принято в марте. 27 января было решено сдвинуть вынесение вердикта по данному вопросу на месяц вперед. При проведении чемпионата Европы организаторами будут рассматриваться четыре сценария - полная заполняемость трибун, заполняемость от 50% до 100% или от 20% до 30% от максимальной вместимости, а также проведение игр без зрителей.

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Как пояснил ТАСС член исполкома УЕФА, генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин, перенос вынесения решения по допуску болельщиков связан с эпидемиологической ситуацией в некоторых городах - организаторах турнира, которые сейчас находятся в локдауне. "Как они говорят, если решение будет принято в марте, болельщикам не придется рассчитывать на многое. Ориентиром УЕФА является как можно большее количество болельщиков при соблюдении принятых в конкретном городе норм и без ущерба для здоровья. В интересах организаторов было бы принять это решение как можно раньше; это делается в интересах болельщиков, потому что в целом ряде городов уверены, что, если решение будет принято в апреле, можно будет рассчитывать на более благосклонное решение соответствующих властей, потому что обстановка в целом улучшится и увеличится количество вакцинированного населения", - отметил собеседник агентства. Прогноз по зрителям в Петербурге - не менее 50% заполняемости Как отметил Сорокин, в оргкомитете российской части чемпионата Европы надеются, что матчи турнира в Санкт-Петербурге пройдут при заполняемости трибун не менее чем на 50%. "Сейчас нам не надо строить никаких прогнозов, потому что они будут [по состоянию] на сегодняшний день, а это не имеет никакого значения. Мы надеемся, что это будет больше 50%. Пока это основано на нашем оптимизме", - сказал он. При этом, как сообщил ТАСС гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020, УЕФА примет отдельные решения по каждому городу о проведении игр турнира с болельщиками. Таким образом, если в Санкт-Петербурге на стадионе будет разрешено не менее 50% зрителей от его вместимости, это не значит, что такая же картина будет в других городах-организаторах - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. "Решение по каждому городу будет приниматься отдельно. Не будет единого процента болельщиков по всей системе Евро-2020. Это решение будет касаться каждого города индивидуально", - сказал Сорокин.