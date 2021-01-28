Генменеджер "Спартака" Жамнов рассказал, почему решил войти в тренерский штаб команды

Жамнов вместе с тренерами руководил игрой команды 25 января в матче с нижегородским "Торпедо" (3:2 ОТ). "Спартак" после 49 матчей идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, которое не дает право на участие в плей-офф.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов принял решение войти в тренерский штаб красно-белых после поражения команды в матче Континентальной хоккейной лиги от ЦСКА. Об этом он рассказал ТАСС.

"Решение [прийти на скамейку] было принято после игры с ЦСКА (1:2, 19 января). Причина в результате - понятно, что он никого не устраивает, - сказал Жамнов. - Надо разобраться, в чем причина. Мы все плывем в одной лодке, надо разобраться изнутри, поэтому я спустился на лавку".

По словам Жамнова, никаких возражений у тренерского штаба на его решение не было. "Мы [с главным тренером Олегом Знарком и тренером Харийсом Витолиньшем] работали вместе и в сборной, никаких сложностей во взаимопонимании и коммуникации на лавке не было. К участию в тренировках я приступил только сейчас, перед игрой с "Торпедо" был в раздевалке, сейчас только вышел на лед", - отметил он.

Жамнов рассказал, сколько матчей он планирует провести на тренерской скамейке. "Пока я работаю, а там будет видно. Сейчас надо поправить большинство, так как в трех матчах, которые были проиграны перед "Торпедо", мы уступили, когда находились в большинстве. Это говорит о том, что такую ситуацию надо исправлять", - подчеркнул он.

В последний раз на тренерской скамейке во время матчей Жамнов был в сезоне-2018/19, сменив Вадима Епанчинцева и руководя командой в качестве и. о. главного тренера. В сезоне-2017/18 Жамнов помогал Епанчинцеву.