Определилась половина участников Кубка Гагарина от Восточной конференции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Яковлев (10-я минута), Николай Кулемин (39) и Андрей Чибисов (58), у проигравших отличился Робин Ганзл (15).

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает третье место, набрав 67 очков в 50 матчах. Команда стала недосягаемой для идущей девятой новосибирской "Сибири", имеющей в активе 48 очков в 51 встрече, и обеспечила себе участие в Кубке Гагарина сезона-2020/21. Ранее в плей-офф КХЛ вышли московский ЦСКА (Западная конференция), казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев" (все - Восточная конференция). "Спартак" на Западе расположился на девятой строчке с 52 очками после 50 игр, столько же очков набрал идущий в зоне плей-офф подольский "Витязь".

"Металлург" в следующем матче 30 января в гостях сыграет с хельсинкским "Йокеритом", "Спартак" в тот же день примет санкт-петербургский СКА.

Результаты других матчей игрового дня:

"Сибирь" (Новосибирск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 ОТ;

"Барыс" (Нур-Султан) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1;

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань) - 1:3.