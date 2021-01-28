Определилась половина участников Кубка Гагарина от Восточной конференции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Яковлев (10-я минута), Николай Кулемин (39) и Андрей Чибисов (58), у проигравших отличился Робин Ганзл (15).
В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает третье место, набрав 67 очков в 50 матчах. Команда стала недосягаемой для идущей девятой новосибирской "Сибири", имеющей в активе 48 очков в 51 встрече, и обеспечила себе участие в Кубке Гагарина сезона-2020/21. Ранее в плей-офф КХЛ вышли московский ЦСКА (Западная конференция), казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев" (все - Восточная конференция). "Спартак" на Западе расположился на девятой строчке с 52 очками после 50 игр, столько же очков набрал идущий в зоне плей-офф подольский "Витязь".
"Металлург" в следующем матче 30 января в гостях сыграет с хельсинкским "Йокеритом", "Спартак" в тот же день примет санкт-петербургский СКА.
Результаты других матчей игрового дня:
"Сибирь" (Новосибирск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 ОТ;
"Барыс" (Нур-Султан) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1;
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань) - 1:3.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|50
|29
|4
|2
|2
|3
|10
|157-105
|75
|2
|СКА
|50
|27
|1
|2
|4
|4
|12
|150-109
|68
|3
|Локомотив
|50
|25
|4
|3
|1
|4
|13
|152-104
|69
|4
|Динамо М
|50
|26
|4
|0
|3
|2
|15
|152-121
|65
|5
|Йокерит
|47
|21
|3
|2
|1
|4
|16
|136-115
|57
|6
|Динамо Мн
|49
|14
|9
|4
|1
|2
|19
|135-136
|57
|7
|Северсталь
|50
|18
|4
|3
|3
|1
|21
|121-136
|54
|8
|Витязь
|50
|18
|3
|3
|2
|2
|22
|130-139
|52
|9
|Спартак
|50
|16
|6
|1
|2
|4
|21
|130-143
|52
|10
|Сочи
|51
|11
|2
|0
|2
|6
|30
|106-170
|34
|11
|Динамо Р
|49
|4
|2
|2
|2
|5
|34
|103-174
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|50
|29
|2
|5
|2
|4
|8
|162-107
|78
|2
|Авангард
|50
|27
|2
|0
|5
|5
|11
|148-116
|68
|3
|Металлург
|50
|27
|0
|4
|1
|4
|14
|139-118
|67
|4
|Салават Юлаев
|52
|23
|4
|4
|1
|4
|16
|155-133
|67
|5
|Трактор
|50
|24
|3
|1
|2
|2
|18
|129-117
|60
|6
|Автомобилист
|51
|21
|3
|2
|3
|4
|18
|134-129
|59
|7
|Торпедо НН
|51
|20
|3
|3
|2
|5
|18
|148-143
|59
|8
|Барыс
|49
|17
|7
|3
|2
|3
|17
|123-126
|59
|9
|Сибирь
|51
|17
|3
|2
|3
|1
|25
|124-137
|48
|10
|Амур
|50
|13
|4
|1
|4
|0
|28
|120-148
|40
|11
|Нефтехимик
|50
|12
|2
|2
|0
|0
|34
|115-186
|32
|12
|Куньлунь
|48
|10
|0
|1
|2
|6
|29
|112-169
|30