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КХЛ

Определилась половина участников Кубка Гагарина от Восточной конференции

Путевки в плей-офф завоевали "Ак Барс", "Авангард", "Металлург" и "Салават Юлаев"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Яковлев (10-я минута), Николай Кулемин (39) и Андрей Чибисов (58), у проигравших отличился Робин Ганзл (15).

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает третье место, набрав 67 очков в 50 матчах. Команда стала недосягаемой для идущей девятой новосибирской "Сибири", имеющей в активе 48 очков в 51 встрече, и обеспечила себе участие в Кубке Гагарина сезона-2020/21. Ранее в плей-офф КХЛ вышли московский ЦСКА (Западная конференция), казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев" (все - Восточная конференция). "Спартак" на Западе расположился на девятой строчке с 52 очками после 50 игр, столько же очков набрал идущий в зоне плей-офф подольский "Витязь".

"Металлург" в следующем матче 30 января в гостях сыграет с хельсинкским "Йокеритом", "Спартак" в тот же день примет санкт-петербургский СКА.

Результаты других матчей игрового дня:

"Сибирь" (Новосибирск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 ОТ;

"Барыс" (Нур-Султан) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1;

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань) - 1:3.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5029422310157-10575
2СКА5027124412150-10968
3Локомотив5025431413152-10469
4Динамо М5026403215152-12165
5Йокерит4721321416136-11557
6Динамо Мн4914941219135-13657
7Северсталь5018433121121-13654
8Витязь5018332222130-13952
9Спартак5016612421130-14352
10Сочи5111202630106-17034
11Динамо Р494222534103-17423
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс502925248162-10778
2Авангард5027205511148-11668
3Металлург5027041414139-11867
4Салават Юлаев5223441416155-13367
5Трактор5024312218129-11760
6Автомобилист5121323418134-12959
7Торпедо НН5120332518148-14359
8Барыс4917732317123-12659
9Сибирь5117323125124-13748
10Амур5013414028120-14840
11Нефтехимик5012220034115-18632
12Куньлунь4810012629112-16930

 

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