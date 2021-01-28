Организаторы подтвердили проведение чемпионата мира по фигурному катанию в марте

СТОКГОЛЬМ, 28 января. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, который запланирован на 22-28 марта, подтвердили проведение соревнований в указанные сроки на столичной арене "Глобен". Об этом корр. ТАСС сообщил представитель пресс-службы оргкомитета турнира Фредрик Паллин.

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"Да, соревнования состоятся. Организаторы чемпионата мира работают в тесном диалоге с Международным союзом конькобежцев (ISU), чтобы провести чемпионат мира 22-28 марта на арене "Глобен". Мы уверены, что это будет фантастическое событие!" - отметил он.

По сведениям источника ТАСС, Международный союз конькобежцев (ISU) не стал менять сроки проведения чемпионата мира, подготовка к турниру идет по плану. Официальный релиз ISU по итогам состоявшегося в четверг заседания исполкома выйдет позже.