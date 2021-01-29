Международный союз конькобежцев подтвердил проведение ЧМ по фигурному катанию в марте

ТАСС, 29 января. Исполком Международного союза конькобежцев (ISU) принял окончательное решение о сохранении сроков проведения чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Чемпионат мира по фигурному катанию сохранили в календаре

Должен быть, и точка.

Должен быть, и точка. Чемпионат мира по фигурному катанию сохранили в календаре

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Решение было принято на заседании исполкома организации. Ранее об этом ТАСС сообщал источник.

Турнир пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме. В 2020 году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса.

В декабре совет ISU из-за коронавируса отменил чемпионат Европы, запланированный на 25-31 января в Загребе, финал Гран-при в Пекине (10-13 декабря) и чемпионат мира среди юниоров в китайском Харбине (1-7 марта).