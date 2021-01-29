Отец Большунова считает его победу на этапе Кубка мира в Фалуне торжеством справедливости

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Победа россиянина Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне является свидетельством его правоты в конфликтной ситуации с финским лыжником Йони Мяки. Такое мнение ТАСС высказал отец лыжника Александр Большунов - старший.

Большунов в пятницу впервые вышел на старт после после инцидента, который произошел на прошлой неделе в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти. В той гонке на последних метрах дистанции Мяки не дал Большунову себя обогнать, сместившись в сторону российского лыжника и зацепив его лыжу. В ответ на такое поведение Большунов отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за поведение, но не изменил своего мнения относительно поведения Мяки - он убежден, что финн нарушал правила.

"Видно, что психологически его сломать не удалось, он провел достойную гонку. Негатив на него давил, но сегодня он показал честную борьбу. Были соперники, которые шли по Сашиному времени, но у них не получилось его обойти. Есть господь Бог, справедливость восторжествовала, долго ждать не пришлось", - сказал Большунов-старший.

Мяки в пятницу занял 68-е место.

Большунов является действующим победителем Кубка мира, в нынешнем сезоне он возглавляет общий зачет.