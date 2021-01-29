Вяльбе гордится выступлением лыжника Большунова на этапе Кубка мира в Швеции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе испытывает гордость за Александра Большунова, который стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом Вяльбе рассказала ТАСС.
Большунов занял первое место в пятничной гонке. Россиянин преодолел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды, опередив норвежцев Симена Крюгера и Шура Рёте (их отставание составило 1,8 и 23,9 секунды соответственно). Россиянин Иван Якимушкин стал пятым (+51,7), Денис Спицов - десятым (+1.21,2), Евгений Белов - 11-м (+1.22,4), Сергей Устюгов - 12-м (+1.31,2), Илья Порошин - 13-м (+1.34,1), Артем Мальцев - 16-м (+1.36,9), Андрей Ларьков - 21-м (+1.56,7).
"Сегодня мы видели прекрасную гонку, которую Саша провел замечательно. Я очень рада и счастлива. Горжусь Сашей, как и прежде", - сказала Вяльбе.
Норвежцы не будут явными фаворитами в эстафете на ЧМ
Всего в первой десятке по итогам пятничной гонки оказалось пять представителей Норвегии (Крюгер, Рёте, Ханс Холлунд, Йоханнес Клебо, Харальд Андерсен) и трое - из России (Большунов, Якимушкин и Спицов).
"Меня нисколько не настораживает сейчас, что после Большунова идут плотно несколько норвежцев, - отметила президент ФЛГР. - Даже не думаю сейчас о наших шансах на победу в эстафете на чемпионате мира. Мы пробежали "Тур де Ски", были в Лахти. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться к чемпионату мира - точно также, как у норвежцев и всех остальных сборных".
Также собеседница агентства высказалась о перспективах команды в эстафете на чемпионате мира, который пройдет с 23 февраля по 7 марта в германском Оберстдорфе. "Я думаю, что на чемпионате мира за эстафетное золото будут практически на равных бороться минимум две-три мужских команды", - добавила Вяльбе.
Сборная Норвегии пропустила лыжную многодневку "Тур де Ски", которая проходила в первой декаде января, из-за опасения заражения коронавирусом. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германском Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.
Позднее в пятницу пройдет женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне завершится 31 января.