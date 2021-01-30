Отец Большунова оценил решение сына извиниться за инцидент с финским лыжником

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Решение Александра Большунова принести извинения за инцидент с финским лыжником Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти говорит о силе духа российского спортсмена. Такое мнение ТАСС высказал его отец Александр Большунов - старший.

Конфликтная ситуация между Большуновым и Мяки произошла в минувшее воскресенье в эстафетной гонке. Финский лыжник не дал Большунову себя обогнать на финишной прямой, сместившись в сторону российского лыжника и зацепив его лыжу. В ответ Большунов отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за поведение, но не изменил своего мнения о действиях Мяки, он убежден, что финн нарушал правила.

"Только сильный духом человек может извиниться, он это сделал чисто по-человечески. Эмоции порой захлестывают, адреналин и гнев могут заставить человека поступить неправильно. Хорошо, что он находит в себе силы извиниться", - сказал Большунов-старший.

В пятницу Большунов впервые вышел на старт после инцидента - в шведском Фалуне он одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом. Мяки, занявший 68-е место, после окончания соревнований сообщил, что принял извинения российского лыжника.

Большунов является действующим победителем Кубка мира, в нынешнем сезоне он лидирует в общем зачете, опережая по набранным очкам ближайшего преследователя более чем в два раза.