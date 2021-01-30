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Зимние олимпийские виды спорта

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах временно отстранен от участия в Кубке мира

Евгений Климов не участвует в международных соревнованиях по причине нарушения дисциплины
Евгений Климов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Евгений Климов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов временно отстранен от участия в Кубке мира за неспортивное поведение. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

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Климов пропускает этап Кубка мира в Виллингене (Германия), который проходит на этих выходных. Спортсмен подвергся санкциям за самовольный пропуск тренировочного сбора национальной команды в Чайковском (Пермский край), который предшествовал международному старту.

"По непонятной причине он не приехал на сбор, не проинформировав ни меня, ни главного тренера, - сказал Дубровский. - Решением тренерского штаба он был временно отстранен от участия в этапах Кубка мира, федерация с этим согласилась".

"В этом сезоне Женя выступает очень нестабильно. Есть спортивная дисциплина, если ее не будет, то мы с ним так и будем шарахаться из стороны в сторону. Каким бы он лидером ни был, прежде всего должна быть дисциплина", - добавил глава федерации.

Сейчас Климов выступает на этапе Кубка России. На следующей неделе он выступит на этапах Континентального кубка. Если ему удастся занять место с первого по шестое, то его будут рассматривать в качестве кандидата на чемпионат мира, который пройдет с 22 февраля по 7 марта в Германии.

В ноябре 2018 года Климов стал первым российским летающим лыжником, которому удалось одержать победу на этапе Кубка мира.

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