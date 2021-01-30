СКА разгромил "Спартак" и вместе с "Локомотивом" вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл московский "Спартак" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 987 зрителей.

Шайбы забросили Лукас Бенгтссон (10-я минута), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42) и Антон Бурдасов (51).

Команды провели третий матч друг против друга в текущем сезоне. До этого они обменялись гостевыми победами: 4:1 в пользу "Спартака" и 2:0 в пользу СКА.

Победа СКА в основное время обеспечила команде досрочный выход в плей-офф, также благодаря этому результату в плей-офф от Западной конференции вышел ярославский "Локомотив". Ранее участие в Кубке Гагарина досрочно себе обеспечили московский ЦСКА (Запад), казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев" (все - Восток).

СКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 51 матче, "Спартак" потерпел второе поражение кряду, команда идет девятой с 52 очками после 51 игры.

В следующем матче СКА 1 февраля в гостях сыграет против московского "Динамо", "Спартак" 3 февраля на выезде встретится с пекинским "Куньлунем".