{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

СКА разгромил "Спартак" и вместе с "Локомотивом" вышел в плей-офф КХЛ

Ранее право на участие в Кубке Гагарина досрочно завоевали ЦСКА, "Ак Барс", "Авангард", "Металлург", "Салават Юлаев"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл московский "Спартак" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 987 зрителей.

На эту тему
Определилась половина участников Кубка Гагарина от Восточной конференции

Шайбы забросили Лукас Бенгтссон (10-я минута), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42) и Антон Бурдасов (51).

Команды провели третий матч друг против друга в текущем сезоне. До этого они обменялись гостевыми победами: 4:1 в пользу "Спартака" и 2:0 в пользу СКА.

Победа СКА в основное время обеспечила команде досрочный выход в плей-офф, также благодаря этому результату в плей-офф от Западной конференции вышел ярославский "Локомотив". Ранее участие в Кубке Гагарина досрочно себе обеспечили московский ЦСКА (Запад), казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев" (все - Восток).

СКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 51 матче, "Спартак" потерпел второе поражение кряду, команда идет девятой с 52 очками после 51 игры.

В следующем матче СКА 1 февраля в гостях сыграет против московского "Динамо", "Спартак" 3 февраля на выезде встретится с пекинским "Куньлунем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5130422310161-10777
2СКА5128124412155-10970
3Локомотив5125531413155-10671
4Динамо М5127403215156-12167
5Йокерит4822321416140-11659
6Динамо Мн5014941220137-14057
7Северсталь5119433121124-13856
8Витязь5018332222130-13952
9Спартак5116612422130-14852
10Сочи5211202631106-17434
11Динамо Р504222535105-17723

 

Зимние олимпийские виды спорта
Российская конькобежка Голубева стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира
Победила представительница Нидерландов Ирен Схаутен
Читать полностью