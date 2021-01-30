СКА разгромил "Спартак" и вместе с "Локомотивом" вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл московский "Спартак" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 987 зрителей.
Шайбы забросили Лукас Бенгтссон (10-я минута), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42) и Антон Бурдасов (51).
Команды провели третий матч друг против друга в текущем сезоне. До этого они обменялись гостевыми победами: 4:1 в пользу "Спартака" и 2:0 в пользу СКА.
Победа СКА в основное время обеспечила команде досрочный выход в плей-офф, также благодаря этому результату в плей-офф от Западной конференции вышел ярославский "Локомотив". Ранее участие в Кубке Гагарина досрочно себе обеспечили московский ЦСКА (Запад), казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев" (все - Восток).
СКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 51 матче, "Спартак" потерпел второе поражение кряду, команда идет девятой с 52 очками после 51 игры.
В следующем матче СКА 1 февраля в гостях сыграет против московского "Динамо", "Спартак" 3 февраля на выезде встретится с пекинским "Куньлунем".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|51
|30
|4
|2
|2
|3
|10
|161-107
|77
|2
|СКА
|51
|28
|1
|2
|4
|4
|12
|155-109
|70
|3
|Локомотив
|51
|25
|5
|3
|1
|4
|13
|155-106
|71
|4
|Динамо М
|51
|27
|4
|0
|3
|2
|15
|156-121
|67
|5
|Йокерит
|48
|22
|3
|2
|1
|4
|16
|140-116
|59
|6
|Динамо Мн
|50
|14
|9
|4
|1
|2
|20
|137-140
|57
|7
|Северсталь
|51
|19
|4
|3
|3
|1
|21
|124-138
|56
|8
|Витязь
|50
|18
|3
|3
|2
|2
|22
|130-139
|52
|9
|Спартак
|51
|16
|6
|1
|2
|4
|22
|130-148
|52
|10
|Сочи
|52
|11
|2
|0
|2
|6
|31
|106-174
|34
|11
|Динамо Р
|50
|4
|2
|2
|2
|5
|35
|105-177
|23