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Пандемия COVID-19

Гимнастка Дина Аверина считает, что появление вакцин гарантирует проведение Игр в Токио

Олимпиада состоится в период с 23 июля по 8 августа 2021 года
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Начавшееся производство вакцин от коронавируса станет своего рода гарантией проведения летом в Токио Олимпийских игр. Такое мнение журналистам высказала многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина.

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"Мы верим в то, что Олимпиада в Токио состоится, ждем ее уже очень давно. Ее перенесли, осталось всего полгода. Думаю, она обязательно будет. Тем более, уже придумали вакцину", - сказала Дина Аверина.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Пандемия COVID-19
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