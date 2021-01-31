Лыжница Непряева продолжит подготовку к чемпионату мира после операции на сломанной руке

В пятницу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева продолжит подготовку к чемпионату мира после перенесенной в воскресенье операции на руке. Об этом ТАСС сообщил главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман.

Вяльбе считает, что лыжница Непряева не успеет восстановиться к чемпионату мира

"Операция завершилась, восстановление займет три-четыре недели, - сказал Эрлихман. - Пропустит ли она чемпионат мира? Не могу сказать, в медицине все индивидуально, возможно, она восстановится и раньше. Но по опыту таких травм могу сказать, что нагрузку на руку можно будет давать через три-четыре недели".

"Она продолжит тренироваться и готовиться, используя другую руку. Завтра она улетит в Италию", - отметил он.

Соревновательная часть чемпионата мира по лыжным видам спорта начнется 24 февраля, он пройдет в Оберстдорфе (Германия).

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 - третье. В нынешнем сезоне она идет шестой в общем зачете.