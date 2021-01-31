Очередное разочарование. Российские биатлонисты остались без золота чемпионата Европы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Завершившийся в Польше чемпионат Европы в очередной раз заставил говорить о проблемах российского биатлона. На турнире национальная команда не одержала ни одной победы, чего с ней не случалось долгие годы. Не помогли сборной даже усилившие резервный состав спортсмены основы - Евгений Гараничев и Лариса Куклина.

На эту тему Сборная России по биатлону заняла седьмое место в медальном зачете на чемпионате Европы

Чемпионат Европы проходил в городе Душники-Здруй с 27 по 31 января. В программе соревнований были индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты - одиночная и классическая. Поскольку ведущие биатлонисты планеты сейчас готовятся к чемпионату мира в Поклюке (Словения), турнир стал соперничеством вторых составов сборных. Для российской сборной чемпионат Европы традиционно является проверкой готовности резервного состава, однако для выполнения медального плана тренерский штаб практически всегда усиливал команду спортсменами из основы. По этой причине чемпионами Европы в разные годы становились и Алексей Волков, и Александр Логинов, и Ирина Старых, и Екатерина Юрлова-Перхт. В прошлом году команду победой поддержал Матвей Елисеев. В нынешнем сезоне добывать золото были призваны Куклина и Гараничев. Старт в Польше и самим спортсменам должен был помочь прийти в себя после неудачного выступления на январских этапах Кубка мира. Несбывшиеся ожидания Получилось не очень. Гараничев в индивидуальной гонке стал 34-м и пропустил связку спринт - гонка преследования, Куклина не сумела подняться выше третьего места. Бронзу она сначала взяла в индивидуальной гонке, после - в сингл-миксте, где выступала с Гараничевым.

Из молодых ярко себя проявить смогла только Анастасия Шевченко. 21-летняя спортсменка стала четвертой в индивидуальной гонке, третьей - в спринте. Большие надежды возлагались на Карима Халили, которого периодически приглашают для выступления за основу. Начал чемпионат он хорошо: в "индивидуалке" оказался в шаге от призового места, после - взял серебро в спринте, но к заключительной гонке турнира - смешанной эстафете - силы его оставили. На своем этапе он не сумел навязать борьбу соперникам, финишировав седьмым. Но не только Халили провалил эстафету. Неготовыми к гонке оказались как Полина Шевнина, проигравшая на первом этапе более 50 секунд, так и Никита Поршнев, допустивший на одном огневом рубеже четыре промаха, что заставило его бежать штрафной круг. Решение тренерского штаба поставить их в состав изначально вызывало сомнения, учитывая невысокие результаты в предыдущих гонках турнира. Свое негодование по поводу состава прямо в эфире "Матч ТВ" высказал комментатор Дмитрий Губерниев. "Это позор, - написал он позже в "Телеграме". - И я считаю, что состав на вторую смешанную гонку в воскресенье был выбран неправильно. У нас бежали неготовые спортсмены. За исключением Гореевой. У Халили трудности. Что касается Шевниной и Поршнева, то им бежать, наверное, не надо было. И эту эстафету проиграли тренеры российской сборной. Тренеры, вы поступили непрофессионально". Вспоминаем антирекорды В медальном зачете чемпионата Европы сборная России заняла седьмое место. Так слабо основная команда не выступала с 2007 года. На том турнире российская сборная и вовсе осталась без наград во взрослых соревнованиях, но компенсировала их отсутствие на юниорском уровне, завоевав девять медалей, четыре из которых были золотыми. Тогда турнир состоял из двух возрастных категорий, сейчас же разделение отсутствует, как и возрастные ограничения. В тот год в юниорской части соревнований блистали Антон Шипулин, Светлана Слепцова, Екатерина Шумилова.