Получивший травму на ЧМ саночник Павел Репилов включен в состав на финал Кубка мира

Младший брат чемпиона мира 2021 года Романа Репилова упал в квалификации спринтерской гонки, на следующий день врач команды принял решение не допускать спортсмена к участию в следующих соревнованиях из соображений безопасности. Из-за небольшого ушиба головы Павел Репилов в субботу и воскресенье находился под наблюдением доктора.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Саночник Павел Репилов, получивший травму головы в прошлую пятницу на чемпионате мира в германском Кёнигсзе, включен в состав сборной России на финал Кубка мира, который пройдет с 6 по 7 февраля в швейцарском Санкт-Морице. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Саночник Павел Репилов не получил травм после падения в спринте на ЧМ и выступит в субботу

"Мы решили в Кёнигсзе не рисковать этим молодым спортсменом, хотя ничего страшного с ним тогда не произошло, - сказал Чудинов. - Он едет с нами в Санкт-Мориц, так как имеет опыт выступления на швейцарской трассе, где год назад выиграл серебро юношеской Олимпиады".

"Приедем на место и разберемся. Не будем ничего форсировать, посмотрим на состояние здоровья спортсмена. От него сейчас никто не требует медалей, самое главное, набраться соревновательного опыта", - добавил тренер.

Финал Кубка мира по санному спорту первоначально должен был состояться на олимпийской трассе в Пекине, однако из-за пандемии коронавируса турнир в итоге был перенесен в Швейцарию на единственную в мире санно-бобслейную трассу, возведенную из натурального снега и льда. Последний раз этап Кубка мира по санному спорту проходил в Санкт-Морице в сезоне-2011/12.

"Редкий случай, на этой трассе все спортсмены будут выступать в равных условиях, никто из иностранцев в этом сезоне также ни разу не был в Санкт-Морице. Очень интересно будет посмотреть в конце сезона, кто на что горазд. Единственное изменение в нашем составе - мы не взяли в Швейцарию молодой экипаж саней-двоек, Дмитрия Бучнева и Даниила Кильсеева, которые уже уехали домой", - заключил собеседник ТАСС.