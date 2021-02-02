Дания, Латвия, Словакия. Международная федерация хоккея выберет место проведения ЧМ-2021

ТАСС, 2 февраля. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) пройдет во вторник, на заседании организация должна принять окончательное решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Изначально планировалось, что турнир состоится в Риге и Минске.
Позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Минске. Власти Латвии ранее также сообщили, что не будут проводить первенство совместно с Минском из-за политических протестов в Белоруссии.
Совет IIHF 18 января объявил о переносе матчей чемпионата мира из Минска, где должен был пройти финал турнира. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.
Определиться с местом проведения минской части турнира совет IIHF должен был еще 26 января. Однако члены совета решили взять побольше времени для принятия окончательного решения. Вместо Минска игры чемпионата мира может принять Братислава, датский Хернинг или Рига. В последнем случае Латвия проведет первенство в полном объеме. Заинтересованность в турнире выражала Литва, но IIHF приняла решение отказаться от предложения.
"У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы [Ингридой Шимоните], я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам, - сказал Фазель. - У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией - у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла. Мы знаем опыт Словакии, Дании и Латвии в проведении чемпионатов мира - это дает им большое преимущество перед Литвой".
Фактор коронавируса
Наиболее очевидной кажется ситуация, при которой все матчи пройдут в Латвии. Но в Латвии находится только одна арена ("Арена-Рига") вместимостью более 10 тыс. зрителей. Это минимум для проведения решающих матчей по регламенту IIHF. 28 января делегация IIHF прибыла с визитом в Ригу, чтобы обсудить вопрос проведения чемпионата мира. Днем ранее латвийский город Резекне, расположенный на востоке республики, заявил о готовности провести некоторые игры.
30 января Федерация хоккея Латвии сообщила, что делегация IIHF в ходе визита в Ригу осмотрела спортивные объекты города, на которых запланировано проведение чемпионата мира, включая возможные площадки для игр ("Арену-Рига" и Олимпийский спортивный центр, а также ледовый зал "Даугава"). Были подробно обсуждены такие вопросы, как доступность отелей, возможность соблюдения жестких ограничений из-за коронавируса, логистика, требования и возможность телевещания, административные и финансовые вопросы.
Основным же вариантом в случае проведения всего турнира в Латвии является возведение временной арены в Риге. Однако в этом случае, учитывая сроки чемпионата мира (21 мая - 6 июня) организаторы могут столкнуться с проблемой некачественного льда. После прошлого совета IIHF Фазель заявил ТАСС, что "из-за ситуации с коронавирусом, вероятно, лучше провести чемпионат мира в одной стране, а не в двух". При этом президент IIHF подчеркнул, что находится в диалоге и с Братиславой, и с Хернингом.
"В Латвии принять 16 команд не так просто, потому что там придется улаживать вопросы с ареной, возводить временную арену. На данный момент слишком рано о чем-то говорить. Самое главное сейчас - это финансы, сколько все будет стоить, ситуация с коронавирусом, плюсы и минусы от проведения в одной стране и двух странах, какие ограничения в Словакии, Латвии. На эти вопросы мы должны получить ответы", - сказал Фазель ТАСС.
В Федерации хоккея Латвии в понедельник сообщили ТАСС, что надеются на скорое принятие решения и ожидают его до 3 февраля. "Быстрое принятие решения позволило бы нам действовать эффективно. Сейчас многие работы задерживаются, решение ждем максимально быстро", - отметил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
Вице-президент IIHF Калерво Куммола в беседе с корреспондентом ТАСС также подчеркнул, что надеется на принятие окончательного решения во вторник, однако и не исключил, что совету организации придется снова отложить вопрос.
Преимущества Братиславы и Хернинга
Источник ТАСС в понедельник сообщил, что на данный момент большинство членов совета склоняются к варианту, чтобы провести турнир в Латвии, поскольку есть возможность организовать его в одной стране. Однако он же подчеркнул, что во вторник будет заслушан доклад комиссии, которая ездила в Латвию, и мнение может поменяться.
Мировое первенство еще может пройти в двух странах, если IIHF изменит свой осторожный подход к планированию с отсутствием или сильным сокращением посещаемости. Собеседник агентства отметил, что IIHF может заработать больше, если проведет мероприятие в двух странах. Особенно выгодным является вариант с Братиславой, куда легко добраться многим болельщикам (из Чехии, Германии, Австрии). Именно в Братиславе прошел турнир 2019 года, в городе есть готовая инфраструктура для соревнований такого масштаба.
Последний раз две страны принимали чемпионат мира в 2017 году. Тогда турнир прошел в Германии и Франции. По итогам чемпионата мира 2019 года в Братиславе Фазель сообщил ТАСС, что IIHF заработала от $25 до $27 млн.
"Ничего еще не решено, мы работаем. Ответы на все ждем завтра", - подчеркнул Фазель в понедельник.
Хернинг из трех вариантов является потенциально самым дорогим для IIHF и наименее удобным с логистической точки зрения. Главное преимущество датской стороны заключается в опыте организации крупного турнира уже в условиях пандемии. В начале года именно в Хернинге проходил чемпионат Европы по гандболу среди женщин в формате "пузыря".