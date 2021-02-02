Дания, Латвия, Словакия. Международная федерация хоккея выберет место проведения ЧМ-2021

ТАСС, 2 февраля. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) пройдет во вторник, на заседании организация должна принять окончательное решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Изначально планировалось, что турнир состоится в Риге и Минске.

Позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Минске. Власти Латвии ранее также сообщили, что не будут проводить первенство совместно с Минском из-за политических протестов в Белоруссии.

Совет IIHF 18 января объявил о переносе матчей чемпионата мира из Минска, где должен был пройти финал турнира. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.

Определиться с местом проведения минской части турнира совет IIHF должен был еще 26 января. Однако члены совета решили взять побольше времени для принятия окончательного решения. Вместо Минска игры чемпионата мира может принять Братислава, датский Хернинг или Рига. В последнем случае Латвия проведет первенство в полном объеме. Заинтересованность в турнире выражала Литва, но IIHF приняла решение отказаться от предложения.

"У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы [Ингридой Шимоните], я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам, - сказал Фазель. - У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией - у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла. Мы знаем опыт Словакии, Дании и Латвии в проведении чемпионатов мира - это дает им большое преимущество перед Литвой".

Фактор коронавируса

Наиболее очевидной кажется ситуация, при которой все матчи пройдут в Латвии. Но в Латвии находится только одна арена ("Арена-Рига") вместимостью более 10 тыс. зрителей. Это минимум для проведения решающих матчей по регламенту IIHF. 28 января делегация IIHF прибыла с визитом в Ригу, чтобы обсудить вопрос проведения чемпионата мира. Днем ранее латвийский город Резекне, расположенный на востоке республики, заявил о готовности провести некоторые игры.