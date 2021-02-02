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КХЛ

ЦСКА 14-й раз подряд обыграл рижское "Динамо" в КХЛ

Армейцы уступали со счетом 1:3 до 54-й минуты, рискуя прервать серию
Иван Телегин (ЦСКА) и Даниэль Берзиньш ("Динамо") Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Иван Телегин (ЦСКА) и Даниэль Берзиньш ("Динамо")
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:3 в овертайме обыграл рижское "Динамо". Матч прошел в Москве на стадионе "ЦСКА-Арена" в присутствии 1 945 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (24-я минута), Максим Мамин (54), Никита Сошников (56) и Брендан Лайпсик (62). У рижан отличились Мартиньш Дзиеркалс (22), Андрис Джериньш (25) и Джей Си Лайпон (35). На 25-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Андрей Светлаков, но он был отменен после тренерского запроса на просмотр видеоповтора.

В нынешнем сезоне команды уже встречались, в гостевом матче победу также одержал ЦСКА (7:1). "Динамо" не может обыграть ЦСКА на протяжении 14 матчей, в гостях рижане побеждали в последний раз 23 ноября 2011 года (2:1).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 79 очков, армейцы ранее обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. "Динамо" с 24 очками после 51 игры идет на последней, 11-й строчке и лишилось шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Рижский клуб проиграл пятый матч подряд.

В следующем матче ЦСКА 5 февраля на выезде сыграет с "Сочи", рижане 4 февраля в гостях встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Результаты других матчей игрового дня: "Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:1; "Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:2; "Авангард" (Омск) - "Динамо" (Минск) - 3:1.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5230522310165-11079
2СКА5228124413155-11170
3Локомотив5325531415159-11471
4Динамо М5228403215158-12169
5Йокерит4922321417141-12159
6Динамо Мн5215941221143-14759
7Северсталь5220433121128-14058
8Витязь5118332223134-14452
9Спартак5116612422130-14852
10Сочи5312202631110-17536
11Динамо Р514222635108-18124
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс523125248168-11082
2Авангард5329205611157-12273
3Металлург5128041414144-11969
4Салават Юлаев5323541416158-13569
5Автомобилист5222323418137-13161
6Торпедо НН5321332519152-14761
7Трактор5124312219131-12060
8Барыс5117732418127-13260
9Сибирь5317323127126-14348
10Амур5215414028126-15044
11Нефтехимик5112220035116-19032
12Куньлунь5010012631113-17530

 

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