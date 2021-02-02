ЦСКА 14-й раз подряд обыграл рижское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:3 в овертайме обыграл рижское "Динамо". Матч прошел в Москве на стадионе "ЦСКА-Арена" в присутствии 1 945 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (24-я минута), Максим Мамин (54), Никита Сошников (56) и Брендан Лайпсик (62). У рижан отличились Мартиньш Дзиеркалс (22), Андрис Джериньш (25) и Джей Си Лайпон (35). На 25-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Андрей Светлаков, но он был отменен после тренерского запроса на просмотр видеоповтора.
В нынешнем сезоне команды уже встречались, в гостевом матче победу также одержал ЦСКА (7:1). "Динамо" не может обыграть ЦСКА на протяжении 14 матчей, в гостях рижане побеждали в последний раз 23 ноября 2011 года (2:1).
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 79 очков, армейцы ранее обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. "Динамо" с 24 очками после 51 игры идет на последней, 11-й строчке и лишилось шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Рижский клуб проиграл пятый матч подряд.
В следующем матче ЦСКА 5 февраля на выезде сыграет с "Сочи", рижане 4 февраля в гостях встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Результаты других матчей игрового дня: "Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:1; "Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:2; "Авангард" (Омск) - "Динамо" (Минск) - 3:1.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|52
|30
|5
|2
|2
|3
|10
|165-110
|79
|2
|СКА
|52
|28
|1
|2
|4
|4
|13
|155-111
|70
|3
|Локомотив
|53
|25
|5
|3
|1
|4
|15
|159-114
|71
|4
|Динамо М
|52
|28
|4
|0
|3
|2
|15
|158-121
|69
|5
|Йокерит
|49
|22
|3
|2
|1
|4
|17
|141-121
|59
|6
|Динамо Мн
|52
|15
|9
|4
|1
|2
|21
|143-147
|59
|7
|Северсталь
|52
|20
|4
|3
|3
|1
|21
|128-140
|58
|8
|Витязь
|51
|18
|3
|3
|2
|2
|23
|134-144
|52
|9
|Спартак
|51
|16
|6
|1
|2
|4
|22
|130-148
|52
|10
|Сочи
|53
|12
|2
|0
|2
|6
|31
|110-175
|36
|11
|Динамо Р
|51
|4
|2
|2
|2
|6
|35
|108-181
|24
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|52
|31
|2
|5
|2
|4
|8
|168-110
|82
|2
|Авангард
|53
|29
|2
|0
|5
|6
|11
|157-122
|73
|3
|Металлург
|51
|28
|0
|4
|1
|4
|14
|144-119
|69
|4
|Салават Юлаев
|53
|23
|5
|4
|1
|4
|16
|158-135
|69
|5
|Автомобилист
|52
|22
|3
|2
|3
|4
|18
|137-131
|61
|6
|Торпедо НН
|53
|21
|3
|3
|2
|5
|19
|152-147
|61
|7
|Трактор
|51
|24
|3
|1
|2
|2
|19
|131-120
|60
|8
|Барыс
|51
|17
|7
|3
|2
|4
|18
|127-132
|60
|9
|Сибирь
|53
|17
|3
|2
|3
|1
|27
|126-143
|48
|10
|Амур
|52
|15
|4
|1
|4
|0
|28
|126-150
|44
|11
|Нефтехимик
|51
|12
|2
|2
|0
|0
|35
|116-190
|32
|12
|Куньлунь
|50
|10
|0
|1
|2
|6
|31
|113-175
|30