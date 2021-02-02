ЦСКА 14-й раз подряд обыграл рижское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:3 в овертайме обыграл рижское "Динамо". Матч прошел в Москве на стадионе "ЦСКА-Арена" в присутствии 1 945 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (24-я минута), Максим Мамин (54), Никита Сошников (56) и Брендан Лайпсик (62). У рижан отличились Мартиньш Дзиеркалс (22), Андрис Джериньш (25) и Джей Си Лайпон (35). На 25-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Андрей Светлаков, но он был отменен после тренерского запроса на просмотр видеоповтора.

В нынешнем сезоне команды уже встречались, в гостевом матче победу также одержал ЦСКА (7:1). "Динамо" не может обыграть ЦСКА на протяжении 14 матчей, в гостях рижане побеждали в последний раз 23 ноября 2011 года (2:1).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 52 матчах 79 очков, армейцы ранее обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. "Динамо" с 24 очками после 51 игры идет на последней, 11-й строчке и лишилось шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Рижский клуб проиграл пятый матч подряд.

В следующем матче ЦСКА 5 февраля на выезде сыграет с "Сочи", рижане 4 февраля в гостях встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Результаты других матчей игрового дня: "Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:1; "Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:2; "Авангард" (Омск) - "Динамо" (Минск) - 3:1.