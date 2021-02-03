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Фигурное катание

Ягудин отметил высокий уровень фигуристов на юниорском первенстве России

Турнир проходит в Красноярске
Алексей Ягудин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Алексей Ягудин
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Выступление фигуристов на юниорском первенстве России оставляет очень приятное впечатление. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

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Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит в Красноярске. В короткой программе лучший результат показал Евгений Семененко, второе место занимает Илья Яблоков, третье - Артем Ковалев. У девушек короткую программу выиграла Софья Муравьева, второй стала Софья Акатьева, третьей - Аделия Петросян.

"Общий уровень соревнований оставил очень приятное впечатление и в мужском, и в женском катании, было приятно увидеть такое количество чистых прокатов. Сегодня мы увидели всего несколько ошибок. И совсем небольшая разница в баллах у лидеров свидетельство тому, что у нас очень сильные спортсмены с высоким техническим уровнем катания", - сказал Ягудин.

"В женском катании, например, мы увидели чистые прокаты у многих девочек, но здесь все решали малейшие нюансы, и сейчас особо обращать внимание на расстановку мест я бы не стал, слишком плотно все стоят друг к другу. А если принять во внимание, что это не взрослые - это юниоры, в огромном количестве обладающие сложнейшими тройным акселем и четверными прыжками, то ждешь произвольной программы так же, как ждал бы ее на чемпионате мира. Основная борьба, конечно, развернется именно завтра в произвольной программе, и это будет очень ярко, я уверен", - добавил собеседник ТАСС.

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Фигурное катаниеЯгудин, Алексей Константинович
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