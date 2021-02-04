Буянова назвала недопустимыми ошибки в судействе на первенстве России по фигурному катанию

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский тренер Елена Буянова считает категорически неприемлемыми ошибки в судействе на главном турнире сезона для российских юниоров - первенстве страны в Красноярске. Об этом Буянова заявила ТАСС.

В ходе мужского турнира была допущена ошибка в судействе фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота - четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из них приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.

"Это была сильнейшая разминка, ребята боролись за результат. Мы шли на максимальную сложность, и единственный, кто прокатался с тремя четверными прыжками, был Рухин. Я считаю, что недопустимо - поставить в протоколе вместо четверного прыжок тройной. Для меня это категорически неприемлемо, когда такие ошибки на главном старте сезона допускают судьи, которых я глубоко уважаю".

С весны 2020 года Рухин тренируется в ЦСКА у Буяновой, ранее фигурист тренировался в школе Этери Тутберидзе.