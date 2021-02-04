Дюков: изменения формата РПЛ вряд ли возможны до сезона-2022/23

"Мы должны понимать, что клубы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы лиги были успешными, мы готовы помогать клубам, но ждем инициативы от лиг. Те предложения, которые будут сделаны, рассмотрим. У нас есть видение того, какой формат в той или иной лиге является актуальным, нам важен консенсус, чтобы как можно большее число клубов поддерживало решения. Если говорить о сроках, права переданы до сезона-2022/23, до этого времени изменения вряд ли возможны", - отметил Дюков.

"РФС отвечает не только за национальные сборные и профессиональный футбол. У нас значительная сфера ответственности - мы отвечаем за детский, массовый, студенческий футбол, подготовку резерва. Когда было принято решение о создании лиг, это было сделано для делегирования вопросов и передачи их решения клубам, у них есть руководители, серьезные акционеры. Если говорить о роли, которую должен играть РФС в развитии профессионального футбола, она значительная, но по большому счету мы отвечаем за судейство, проводим его реформу, регулируем деятельность клубов через лицензирование", - добавил президент РФС.

В настоящий момент в РПЛ выступают 16 клубов.