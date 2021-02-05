УЕФА дисквалифицировал голкипера "Аякса" Андре Онану за допинг

ТАСС, 5 февраля. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал вратаря нидерландского "Аякса" Андре Онану на год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба "Аякса".

Срок отстранения 24-летнего камерунского голкипера отсчитывается с 5 февраля 2021 года, дисквалификация распространяется на все футбольные соревнования - как национальные, так и международные.

В пробе футболиста, взятой 30 октября 2020 года во внесоревновательный период, был обнаружен фуросемид. "Утром 30 октября Онана почувствовал себя плохо, он хотел принять таблетку, чтобы облегчить дискомфорт, - говорится в сообщении клуба. - Однако сам того не зная, он принял лазимак, препарат, который ранее прописывали его жене".

Дисциплинарный комитет УЕФА признал, что Онана не собирался принимать допинг, однако на основании антидопинговых правил спортсмен всегда обязан следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм.

Онана и "Аякс" планируют подать апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Онана стал игроком "Аякса" в январе 2015 года, когда перешел из молодежной команды испанской "Барселоны". В нынешнем сезоне голкипер провел 26 матчей, из них девять "на ноль". В составе "Аякса" Онана становился чемпионм Нидерландов, победителем Кубка и Суперкубка Нидерландов, а также выходил в финал Лиги Европы.