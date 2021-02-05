Слуцкер высоко оценила готовность Казани к проведению Специальной Олимпиады

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер во время визита в Казань посетила все объекты, которые будут задействованы при проведении Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года и высоко оценила готовность республики и города к проведению турнира. Об этом она сообщила журналистам в пятницу.

В Казани с 3 по 8 февраля проходят соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Их проведение позволит проверить готовность города и республики к предстоящим зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года.

"Я как спортсменка потрясена спортивной инфраструктурой, которая выстроена в Казани. Поистине спортивная столица России, и это огромное счастье и удача для молодежи иметь такие современные, разнообразные объекты. Великолепный горнолыжный кластер, там вчера прошли прегеймс. Идеально подготовлен турнир, идеально подготовлены трассы. Сегодня вечером нас ждет презентация логотипа Игр, который очень связан с Казанью. Это дань уважения Татарстану, дань уважения Казани - сколько она делает в России для спорта", - отметила Слуцкер.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющим программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.