Черчесов заявил, что не призывает футболистов прививаться от коронавируса

В пятницу издание "Спорт-Экспресс" сообщило о том, что Черчесов настаивает на том, чтобы всех игроков из обоймы сборной России вакцинировали от новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем источником издания отмечалось, что это только рекомендация для игроков и заставлять вакцинироваться не будут.

"На эту тему я не разговаривал ни с одним футболистом, поэтому не имею представления, откуда берется такая информация, - сказал Черчесов. - Но вопрос важный, и высказаться на этот счет будет уместно. Конечно, вакцинирование снижает риски, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение для тех, кто является частью команды".

"Мне десять дней назад сделали прививку, чувствую себя отлично, - отметил главный тренер сборной России. - Знаю, что уже привились главный врач, менеджер и пресс-атташе сборной. Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают. Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно, но наша задача - иметь замену на тот случай, если чей-то тест во время сбора окажется положительным".

Черчесов также отметил, что он, "естественно, заинтересован в том, чтобы во время сбора или крупного турнира команда из-за коронавируса не несла потери". "Подобные прецеденты уже были и в сентябре, и в октябре, и особенно в ноябре, когда мы недосчитались многих игроков и представителей административного штаба. Если вы помните, Заболотный, Ерохин и Лесовой не смогли приехать в Молдавию из-за сомнительного теста, голкипер Сафонов остался в Турции и не полетел в Сербию по этой же причине. Сложно планировать тренировочный процесс и построение тактической модели в ситуации, когда в любую секунду можно потерять футболиста", - резюмировал специалист.

Сборная России в марте начнет выступление в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Команда сыграет против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Также соперниками национальной команды являются сборные Хорватии и Кипра.