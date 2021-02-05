Сказочный дракон Зилант стал символом Специальной Олимпиады в Казани

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Презентация логотипа зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года прошла в пятницу в центре Казани. Символом игр стал сказочный дракон Зилант, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Дракон Зилант - мифическое существо из татарских легенд. Специальная Олимпиада - спортивное мероприятие, направленное на создание инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта.

"Добрый вечер, Казань! Спасибо вам за то, что вы взяли на себя высокую миссию принять эти соревнования - мы с вами провели здесь много важных спортивных событий, и вы всегда были на высоте. Уверен, что игры пройдут на высоком уровне - и с точки зрения спорта, и с точки зрения гуманизма", - сказал помощник президента России Игорь Левитин на церемонии.

"Спорт не имеет границ и, конечно же, проведение зимних игр Специальной Олимпиады подтверждение этому. Миссия Специальной Олимпиады раскроет главные принципы нашей страны - равнодоступность каждому. Мы имеем огромный опыт проведения международных мероприятий. Наша задача - провести эти игры на самом высоком уровне, лучше в истории Специальной Олимпиады", - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Казани с 3 по 8 февраля проходят соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Их проведение позволит проверить готовность города и республики к предстоящим зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющим программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.