Вяльбе: лыжник Устюгов выглядит боеспособным, на ЧМ он может пробежать не только спринт

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов выглядит боеспособным, на чемпионате мира он может выступить не только в спринте. Об этом ТАСС рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Лыжник Устюгов сообщил, что выступит в спринте на чемпионате мира

Устюгов стал шестым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в шведском Ульрисехамне.

"Времени до мирового первенства очень мало, но, надеюсь, что до чемпионата мира они с тренером смогут эти небольшие нюансы поправить. В целом Сергей выглядит уже очень боеспособным", - сказал Вяльбе.

Устюгов в субботу сообщил, что выступит как минимум в одной гонке на предстоящем мировом первенстве по лыжным видам спорта в Оберстдорфе - спринте классическим стилем.

"Все будет зависеть от того, как он пробежит этот спринт, и не только он. Он рассматривается и в командный спринт, но пока не можем сказать, какие именно гонки побежит Сергей. Есть некий план, но все будет зависеть от его результата в спринте и его состояния", - отметила Вяльбе.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 7 марта.