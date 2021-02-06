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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: лыжник Устюгов выглядит боеспособным, на ЧМ он может пробежать не только спринт

Глава Федерации лыжных гонок России отметила, что все будет зависеть от результата спортсмена в спринте и его состояния
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов выглядит боеспособным, на чемпионате мира он может выступить не только в спринте. Об этом ТАСС рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Устюгов стал шестым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в шведском Ульрисехамне.

"Времени до мирового первенства очень мало, но, надеюсь, что до чемпионата мира они с тренером смогут эти небольшие нюансы поправить. В целом Сергей выглядит уже очень боеспособным", - сказал Вяльбе.

Устюгов в субботу сообщил, что выступит как минимум в одной гонке на предстоящем мировом первенстве по лыжным видам спорта в Оберстдорфе - спринте классическим стилем.

"Все будет зависеть от того, как он пробежит этот спринт, и не только он. Он рассматривается и в командный спринт, но пока не можем сказать, какие именно гонки побежит Сергей. Есть некий план, но все будет зависеть от его результата в спринте и его состояния", - отметила Вяльбе.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 7 марта.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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