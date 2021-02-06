Загитова заявила, что ей понравился принцип отбора в команды на Кубке Первого канала

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что команды на Кубке Первого канала подобраны достаточно ровно, и ее устроил принцип отбора участников. Об этом Загитова рассказала на пресс-конференции после короткой программы командного турнира, проходящего в Москве.

Загитова рассказала о своих ощущениях в роли капитана команды на Кубке Первого канала

В командном турнире принимают участие две команды - "Время первых", капитаном которой стала Евгения Медведева, и "Красная машина", которую возглавила Загитова. Согласно правилам, предложенным организаторами, Медведева смогла первой выбрать участников в турнире танцоров и спортивных пар. Загитова первой выбирала мужчин и женщин в одиночном катании.

"Я согласна со всеми организационными моментами, мне все понравилось, - сказала Загитова. - У нас более-менее в этой жеребьевке одинаковые команды".

После короткой программы лидирует "Красная машина", в общей сложности набравшая 931,41 балла, у команды "Время первых" 912,92 балла.