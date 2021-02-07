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Российский боец Волков заявил о желании драться за титул чемпиона UFC

В воскресенье россиянин нокаутировал Алистара Оверима
Александр Волков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 февраля. Российский боец Александр Волков заявил, что хочет провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Волков заявил сразу после победы над нидерландцем Алистаром Оверимом.

В воскресенье россиянин нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.

"Это мое время, я очень рад и я иду за поясом, - сказал Волков. - Я много работаю над ударной техникой, но также работаю над борьбой. Знал, что мог закончить бой досрочно, я видел его лицо и понимал, что нужен хороший удар, чтобы его нокаутировать. Я в потрясающей форме, но потенциал еще есть".

"Я хочу драться за пояс, считаю, что этого заслуживаю. Посмотрим, как сложатся бои в тяжелом весе в ближайшее время", - добавил спортсмен.

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