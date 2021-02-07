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Кубок Первого канала по фигурному катанию

Медведева рассказала, что ее самочувствие на Кубке Первого канала ухудшилось из-за нервов

Фигуристка продолжает восстанавливаться после перенесенного коронавируса

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Капитан команды "Время первых" российская фигуристка Евгения Медведева перенервничала во время Кубка Первого канала, что отразилось на ее самочувствии. Об этом фигуристка рассказала на пресс-конференции.

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Команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соперником "Красной машины" была команда "Время первых", ее капитаном является Евгения Медведева. "Красная машина" в общей сложности набрала 2634,95 балла, "Время первых" - 2606,21.

"У меня продолжается восстановление, очередное восстановление после коронавируса, и никто не знает, насколько быстро оно будет идти. Но я не в лучшем состоянии здоровья, возможно, перенервничала. Даже в тим-боксе стала неважно себя чувствовать, наверное, на нервной почве, многие это видели. Из запланированных выступлений - 100 процентов [выступлю на] шоу Этери Тутберидзе, и это единственное, о чем я точно могу сказать", - рассказала Медведева.

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