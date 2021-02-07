{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала по фигурному катанию

Тарасова: Кубок Первого канала вышел изумительным и показал фигуристов с разных сторон

Заслуженный тренер СССР отметила, что каждый фигурист старался внести свой вклад в общий результат команды
Татьяна Тарасова Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Командный турнир Кубок Первого канала получился творческим и интересным, соревнования показали командный дух российских фигуристов. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

На эту тему
Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

Команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соперником "Красной машины" была команда "Время первых", ее капитаном является Евгения Медведева. "Красная машина" в общей сложности набрала 2634,95 балла, "Время первых" - 2606,21.

"Горжусь этим кубком, совершенно изумительное, настоящее творческое зрелище - интересное и насыщенное, - отметила Тарасова. - Показывает наших спортсменов с разных сторон. Показывает, какие они люди, как могут болеть друг за друга, кататься с целью побеждать".

"Мне кажется, ценность этого турнира не в том, кто победил, а совсем в другом, - добавила собеседница ТАСС. - Прекрасно, что соревнования были командными. Абсолютно каждый старался внести свой вклад в общий результат, и в этом главная ценность данного турнира".

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаКубок Первого канала по фигурному катанию
Мировой футбол
Мексиканский клуб "Тигрес" стал первым финалистом клубного чемпионата мира
В полуфинале со счетом 1:0 был обыгран бразильский "Палмейрас"
Читать полностью