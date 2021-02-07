Тарасова: Кубок Первого канала вышел изумительным и показал фигуристов с разных сторон

Команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соперником "Красной машины" была команда "Время первых", ее капитаном является Евгения Медведева. "Красная машина" в общей сложности набрала 2634,95 балла, "Время первых" - 2606,21.

"Горжусь этим кубком, совершенно изумительное, настоящее творческое зрелище - интересное и насыщенное, - отметила Тарасова. - Показывает наших спортсменов с разных сторон. Показывает, какие они люди, как могут болеть друг за друга, кататься с целью побеждать".

"Мне кажется, ценность этого турнира не в том, кто победил, а совсем в другом, - добавила собеседница ТАСС. - Прекрасно, что соревнования были командными. Абсолютно каждый старался внести свой вклад в общий результат, и в этом главная ценность данного турнира".